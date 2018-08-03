Расширение производства ремонтно-механического завода даст двести новых рабочих мест тюменцам

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Реализацию специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода обсудили на рабочей встрече генеральный директор АО "Транснефть–Сибирь" Виктор Бронников и первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Виктор Бронников напомнил, что на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение о создании промышленного производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов. Свои подписи под специальным инвестиционным контрактом поставили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Владимир Якушев и гендиректор АО "Транснефть–Сибирь" Виктор Бронников.

Отметим, что "Транснефть" активно сотрудничает с местными властями в регионах своего присутствия и такое партнерство взаимовыгодно. Поскольку в Тюменской области работает самое большое дочернее подразделение "Транснефти", компании удобно, чтобы именно в тюменском регионе был построен завод, который занимается ремонтом оборудования. В свою очередь в область привлечены инвестиции, их объем составляет 2,9 млрд рублей, а также появится около 200 дополнительных рабочих мест.

"Контракт предусматривает, что с 2019 по 2025 год, мы получаем льготы по уплате налога на имущество, в этот период он составит 0%. Это серьезные деньги для предприятия, которое вкладывает почти три миллиарда рублей в производство", — сообщил Виктор Бронников.

Андрей Артюхов рассказал, что ежегодно Тюменская областная дума принимает закон, согласно которому ряд предприятий региона получает налоговые льготы.

"В связи с тем, что в 2017 году был подписан специальный инвестиционный контракт, на "Транснефть-Сибирь" распространяется действие нашего регионального закона", — отметил законодатель и добавил, что в Тюменской областной думе сложилась практика посещать предприятия, которым оказывается поддержка в виде налоговых льгот.

В ходе встречи Виктор Бронников пояснил, почему расширение производства стало необходимостью: "Специальный инвестконтракт позволит вывести завод на новую высоту, здесь будут внедрены самые современные технологии металлообработки. Сегодня выпуск продукции составляет порядка 1,7–1,8 миллиарда рублей в год. Пока ощущается нехватка площадей, и с реализацией контракта эта проблема будет решена. Например, размещение на отдельной площадке сварочно-монтажного комплекса позволит увеличить почти на миллиард рублей выпуск готовой продукции".

В состав производства войдут сборочно-сварочный цех, складской комплекс и объекты инфраструктуры. Общая площадь застройки составит 30,4 тыс. кв. м, а присоединенной территории - 71,7 тыс.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением. Так, на производстве появятся: машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс.

Строительно-монтажные работы на площадке начались в мае 2018, уже завершен первый цикл работ, в которых задействованы 219 человек и 43 единицы техники.

Окончание строительства и ввод нового комплекса в эксплуатацию запланированы на четвертый квартал 2019 года. В новых цехах ТРМЗ будет организован серийный выпуск оборудования для эксплуатации и ремонта магистральных трубопроводов, станций очистки производственно-дождевых сточных вод, биологической очистки, а также приспособления и устройства для ремонтных работ в болотистой местности (шасси экскаватора-амфибии, сборно-разборное дорожное покрытие, ремонтная поворотная камера и др.). В течение пяти лет с момента запуска производства планируется произвести продукции на общую сумму 10,3 млрд рублей. Выпуск серийной продукции начнется с 2020 года, она будет востребована как внутри компании, так и на внешнем рынке.

Сегодня Тюменский ремонтно-механический завод является одним из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. На заводе налажен выпуск и специализированных

высокотехнологичных изделий, таких как компенсационные устройства, которые позволяют компенсировать возможные подвижки грунта и обеспечить надежное и безопасное соединение нефтепровода, работающего под давлением, и нефтяного резервуара. Производится ремонт низковольтных электродвигателей.

Одно из новых направлений — производство современных систем очистных сооружений. Завод производит станции, обеспечивающие комплексную очистку бытовых и промышленных стоков, биоочистку, очистку нефтешламов.

В целом, номенклатура выпускаемых ТРМЗ изделий насчитывает более 1,8 тыс. наименований.

По итогам визита Андрей Артюхов поделился своими впечатлениями. Он признался, что приятно удивлен увиденным: "На заводе установлено самое современное оборудование, процесс автоматизирован. Продукция востребована не только внутри компании, но и другими потребителями. Очевидно, что есть необходимость в расширении площадей. Нужны новые условия для качественного решения масштабных задач".

Андрей Артюхов обратил внимание на том, что большинство специалистов завода – это тюменские кадры. Как он заметил, иногда высококлассных профессионалов приглашают на предприятия региона из других городов – Екатеринбурга, Омска. Здесь же трудятся в основном тюменцы, выпускники ТИУ. "Это значит, что вуз обеспечивает кадрами наш регион, и, самое главное, они здесь востребованы", - отметил Артюхов.

На предприятие приходят как выпускники с высшим образованием, так и со среднеспециальным. "В Тюмени у "Транснефти" есть нефтепроводный профессиональный колледж, который готовит специалистов для отрасли. Всего же 10 тысяч обучающихся ежегодно проходят через наш колледж. Это серьезная цифра", — заверил гендиректор АО "Транснефть–Сибирь" Виктор Бронников.