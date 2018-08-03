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Александр Моор положительно оценил проект для бюджетников от ВТБ

Губернатор, 10:38 03 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Вопросы сотрудничества в сфере ипотечного кредитования бюджетников обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и управляющий розничный бизнесом банка ВТБ в регионе Гариф Ромашкин на рабочей встрече 2 августа.

Гариф Ромашкин представил предложение совместно с правительством области разработать финансовые инструменты, которые могут быть применены для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы, ипотечные продукты нового типа со сниженной процентной ставкой, ориентированные на молодых специалистов.

Александр Моор положительно отозвался о перспективном проекте, предложенном представителем ВТБ, высказался о том, что этот механизм можно использовать, чтобы привлечь в образование, медицину и другие направления бюджетной сферы молодые квалифицированные кадры с высоким потенциалом.

"Сегодня возрастает конкуренция за хороших специалистов, финансовые инструменты, которые позволяют сделать ипотеку более доступной для бюджетников, могут стать одним из преимуществ нашего региона", - высказался врио губернатора.

В завершение беседы Александр Моор предложил продолжить совместную работу, реализовать новые проекты в интересах Тюменской области.

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# Александр Моор , ВТБ , Гариф Ромашкин , ипотека , кредитование

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