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В Тобольске почтили память убитых в ЦАР российских журналистов

Общество, 13:54 03 августа 2018

фото Мирослава Войнич

Тобольские десантники и жители города почтили минутой молчания память убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 2 августа.

В День ВДВ в Тобольске по традиции у первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященного всем журналистам погибшим при выполнении профессионального долга, проходит церемония отдания воинских почестей и возложение цветов.

Памятник "Жизнь за правду" в образе тюменского фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в Грозном 12 мая 2000 года, был установлен в августе 2016 года.

С 2002 года в России проходит конкурс репортажной фотографии памяти Александра Ефремова на его родине в Тобольске.

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# Александр Ефремов , СМИ , Тобольск

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