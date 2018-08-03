В Тобольске почтили память убитых в ЦАР российских журналистов

фото Мирослава Войнич фото Мирослава Войнич

Тобольские десантники и жители города почтили минутой молчания память убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 2 августа.

В День ВДВ в Тобольске по традиции у первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященного всем журналистам погибшим при выполнении профессионального долга, проходит церемония отдания воинских почестей и возложение цветов.

Памятник "Жизнь за правду" в образе тюменского фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в Грозном 12 мая 2000 года, был установлен в августе 2016 года.

С 2002 года в России проходит конкурс репортажной фотографии памяти Александра Ефремова на его родине в Тобольске.