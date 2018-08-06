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Жители Заводоуковска отдохнут под вальсы, фокстроты и танго

Общество, 09:06 06 августа 2018

Фото 72.mchs.gov.ru

Насладиться живой музыкой, потанцевать, пообщаться и отдохнуть приглашают жителей Заводоуковска у фонтана на Центральной площади 12 августа в 14 часов.

Как сообщает районная администрация, прозвучат вальсы, фокстроты, танго, кадрили, ретро-хиты, а также аранжировки современных мелодий, джазовые стандарты и много других мелодий.

В этот день здесь пройдет тематическая программа с участием народного духового оркестра "И вновь играет наш оркестр!".

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# духовой оркестр , Заводоуковск

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