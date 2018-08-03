Викуловские подростки заработали на уборке во время летних каникул

Фото отдела по работе с территорией Викуловского сельского поселения Фото отдела по работе с территорией Викуловского сельского поселения

26 временных рабочих мест за счет средств местного бюджета создали для подростков Викуловского сельского поселения летом 2018 года, сообщает администрация села.

Ребята трудились с 25 июня по 7 августа. Подростки не только заработали карманные деньги, но и внесли вклад в благоустройство территории Викулово. Так, например, они покрасили ограждения забора парка 30 лет ВЛКСМ на ул. Ленина, побелили вазоны и деревья, собрали мусор с улиц и убрали сухую скошенную траву.