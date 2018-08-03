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Викуловские подростки заработали на уборке во время летних каникул

Общество, 16:40 03 августа 2018

Фото отдела по работе с территорией Викуловского сельского поселения

26 временных рабочих мест за счет средств местного бюджета создали для подростков Викуловского сельского поселения летом 2018 года, сообщает администрация села.

Ребята трудились с 25 июня по 7 августа. Подростки не только заработали карманные деньги, но и внесли вклад в благоустройство территории Викулово. Так, например, они покрасили ограждения забора парка 30 лет ВЛКСМ на ул. Ленина, побелили вазоны и деревья, собрали мусор с улиц и убрали сухую скошенную траву.

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# Викулово , занятость подростков

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