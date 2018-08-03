Тюменцы оплачивают образование детей из средств материнского капитала

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Почти 9 тыс. семей, проживающих в Тюменской области, направили материнский капитал на оплату образовательных услуг, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Распорядиться материнским капиталом на образование любого из детей можно, когда ребенку, который дал право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование. С 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование сразу после рождения ребенка. Средства материнского капитала можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. В том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. В 2018 году на дошкольное образование ребенка (детей) принято 181 заявление.

Оплата обучения производится в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание соответствующих услуг. Возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Кроме того, с помощью материнского капитала можно оплатить проживание студента в общежитии.

Необходимые документы: письменное заявление гражданина; сертификат на материнский (семейный) капитал; паспорт.

Документы для направления средств материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг: заверенная организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств МСК на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации: договор между организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это.

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии: договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы; справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

Заявление о распоряжении материнским (семейным) капиталом можно подать в территориальный орган ПФР или МФЦ. А так же через "Личный кабинет гражданина" и портал госуслуг.