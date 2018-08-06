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Тюменский легкоатлет выступит в Берлине на чемпионате Европы

Спорт, 09:50 06 августа 2018

Фото ЦСП72

Легкоатлет Центра спортивной подготовки Александр Скоробогатько примет участие в континентальных состязаниях. Медали будут разыграны в Берлине с 6 по 12 августа в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, сообщают а ЦСП72.

Всего в соревновании сойдутся 1 тыс. 572 спортсмена, из них 828 мужчин и 744 женщины из 49 стран, включая Россию. Самое большое количество участников заявлено в марафонах, это 73 мужчины и 59 женщин.

Тюменец Александр Скоробогатько выступит в спринтерской дисциплине 400 метров с барьерами.

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# легкая атлетика , ЦСП72

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