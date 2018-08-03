Александр Моор поддержал инициативу о поощрении учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Результаты Единого государственного экзамена в Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер проинформировал, что основной экзаменационный этап завершен и в этом году ЕГЭ сдали 9 тыс. 564 выпускника. На всех экзаменах было обеспечено общественное наблюдение. В этом году больше ребят выбрали для сдачи экзаменов физику, химию и информатику. В целом выпускники школ области показали хорошие результаты. По полной линейке предметов повысился средний балл. Наибольший прирост - плюс четыре пункта по профильной математике, плюс 2,2 пункта по информатике и литературе.

Выпускники школ Тюменской области показали результаты выше всероссийских по базовой математике, географии, иностранному языку и литературе. Сопоставимы со всероссийскими по профильной математике, русскому языку, истории, химии, физике, биологии, информатике, обществознанию.

На 20% возросла доля выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ. В Тюменской области таких ребят 2 тыс. 551 человек, это треть от всех сдававших в этом году экзамены - 29,3%, по РФ - 26,0%. Увеличилась и численность 100-балльников - 41 выпускник вместо 38 в 2017 году. Больше всего — 21 человек - сдали на максимальный результат экзамен по русскому языку. Помогли ребятам добиться таких высоких достижений 28 учителей из 20 образовательных организаций семи муниципалитетов области. В прошлом году впервые в Тюменской области денежной премией в размере 100 тыс. рублей были поощрены учителя, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Врио губернатора Александр Моор поддержал эту инициативу. По его поручению областной департамент образования и науки подготовит распоряжение о выделении средств из областного бюджета для стимулирования этих педагогов.

Алексей Райдер также отметил, что изменилась структура приема на программы высшего образования в регионе. Если в 2012 году на инженерно-технические направления поступали 51 % абитуриентов, то в текущем году - 71%, соответственно на гуманитарно-экономические направления— 29% выпускников школ. Ежегодно растет средний вступительный балл ЕГЭ среди абитуриентов вузов. В 2018 году в Тюменский государственный университет он составил 76,2 балла, в то время как в 2017 - 74,3. В Тюменский индустриальный университет - 71,4 балла, в 2017 – 66,4.