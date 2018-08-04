Александр Моор дал старт марафону "Путь к победе" в Сладковском районе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Сто пятьдесят физкультурников из 11 муниципалитетов региона вышли на старт межрайонного командного марафона "Путь к победе", который проходит в Сладковском районе. Соревнования на берегу озера Власово торжественно открыл временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Замечательно, что ваш марафон - это командные соревнования. У вас будет прекрасная возможность проявить характер и силу воли. Но главное в том, что здесь, как и в жизни, побеждает не один человек, а команда единомышленников", - подчеркнул Александр Моор, обращаясь к атлетам. Первым на старт вышел спортивный коллектив сладковских полицейских.

Марафон "Путь к победе" - это бег по пересеченной местности на дистанцию 3 км. Спортсмены должны преодолеть 15 искусственных и естественных препятствий, сообщила врио губернатора руководитель социального проекта Надежда Миронова.

"Жители Сладковского района очень любят спорт. Поэтому мы решили вывести спортивное движение на новый уровень, чтобы у нас была своя изюминка. В России есть много подобных проектов, но соревнования проходят в крупных городах. Мы предоставили сельской молодежи возможность испытать свои силы в экстремальном забеге", - рассказала Надежда Миронова.

В 2017 году социальный проект "Путь к победе" стал победителем областного конкурса "Моя идея" и выиграл грант в размере 50 тыс. рублей. Тогда в марафоне приняли участие 96 жителей Сладковского района. В 2018 году Надежда Миронов приняла участие в форуме молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2018" и выиграла грант "Росмолодежи" в размере 100 тыс. рублей. В результате сладковский экстремальный спортивный турнир вышел на региональный уровень.

"В спорте побеждает тот, кто лучше подготовлен. Но в таких соревнованиях главное не победа, а участие. Сладковчане молодцы, что организовали такой интересный турнир регионального масштаба", - отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

Марафон "Путь к победе" собрал около 2 тыс. зрителей и превратился в настоящий спортивный праздник. Гости могли посоревноваться в спортивной борьбе и сборке-разборке автомата Калашникова.

"Организаторы соревнований пропагандируют здоровый образ жизни. Привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей региона, в том числе молодежь, - наша общая цель. Думаю, в следующем году нужно пригласить на марафон команды из других регионов России", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко