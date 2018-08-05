Доступ к высокоскоростному интернету сокращает продолжительность сна

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Связь между высокоскоростным интернетом и временем сна человека выяснили итальянские ученые.

Исследование показало, что у любителей пользоваться широкополосным интернетом в среднем остается на 25 минут меньше времени на отдых. Более того, имеющие высокоскоростной интернет люди спали менее шести часов на четверть чаще, чем те, у кого такого доступа не было. Влияние интернета на сон более выражено среди людей в возрасте от 18 до 30 лет. В этой возрастной категории разница во времени сна составила 70 минут.

Доступ к высокоскоростному интернету влияет и на качество сна. По данным исследования, респонденты чаще просыпались и не были удовлетворены своим сном, если пользовались быстрым интернетом, сообщает "Лента.ру".