В Сочи обнаружили тело второго пропавшего ребенка

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В Сочи обнаружили тело четырехлетней девочки, которую в пятницу унесло течением реки, об этом сообщает РИА Новости.

Поиски завершились 5 августа, когда спасатели обнаружили тело ребенка в море в районе пляжа "73-й километр" на расстоянии 500 метров от берега. Тело другого пострадавшего — мальчика-подростка — было обнаружено 4 августа при облете территории.

В субботу стало известно, что в Сочи течением р. Пластунка унесло четырех человек, в том числе двоих детей, пытавшихся перейти реку вброд. Женщине удалось выбраться из воды и обратиться к спасателям, которые позднее обнаружили мужчину с травмой головы.