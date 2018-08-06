Криминальное трио будут судить за попытку кражи нефти

Фото прокуратуры Тюменской области Фото прокуратуры Тюменской области

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя поселка Пойковский Нефтеюганского района ХМАО, а также двух 33-летних жителей Тюмени утвердила прокуратура Тюменской области, сообщает ведомство. Они обвиняются в покушении на кражу из магистрального нефтепровода Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск, совершенного в крупном размере в составе организованной группы.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2016 года житель поселка Пойковский узнал от своего знакомого (материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство) о наличии несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск АО "Транснефть-Сибирь" в Исетском районе Тюменской области. Криминальный дуэт решил создать группу для хищения нефти. В ее состав вошли двое тюменцев - знакомых жителя поселка Пойковский.

Обвиняемые арендовали гараж, рядом с которым установлена цистерна для слива нефти объемом 30 тыс. литров, а также наняли двух жителей Исетского района, которые прорыли траншею от гаража до врезки в нефтепровод. Траншея проходила в том числе под федеральной трассой и по заболоченной местности.

В траншею был уложен шланг высокого давления и произведен контрольный слив нефти, образец которой был направлен для оценки.

Однако совершить кражу нефти злоумышленникам не удалось. 18 октября 2016 года шланг обнаружил руководитель одной из организаций, находясь на своем арендованном участке, и сообщил в администрацию района, откуда сигнал поступил в полицию. Проложенный в траншее шланг вывел к гаражу, в котором находились личные вещи одного из участников группировки. Кроме того, были установлены свидетели, которые видели, как обвиняемые у гаража устанавливали цистерну.

Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела в отношении четвертого фигуранта выделены в отдельное производство для его установления.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Исетский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.