Александр Моор: будущее - за индустриальными парками

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Завод по производству мороженого компании "Ландис" стал первым предприятием, которое открылось в индустриальном парке "Боровский" в Тюменском районе. Завод выпускает мороженое под маркой "Пломбир Тюменский". Оно сегодня поставляется в магазины категории "у дома". Через полтора-два года после выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать около 2,5 тыс. тонн мороженого в год.

До конца 2018 года в парке "Боровский" начнут работать еще три предприятия, одно из них – проект компании "Ягоды Плюс", инвестирующей 75 млн рублей в строительство производственно-фасовочного цеха и цеха глубокой переработки дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей. Строительство завода по производству нефтегазопромыслового оборудования, водо-нефтегазонабухающих пакеров завершает на площадке в индустриальном парке "Боровский" ООО НПО "СибБурМаш". На производстве создаётся 50 рабочих мест.

"Сегодня мы уже видим первые результаты работы индустриальных парков, которые показывают правильность выбранного пути. Это эффективный инструмент для привлечения инвестиций и дальнейшего промышленного роста. С индустриальными парками мы связываем большие надежды, за ними будущее. Представьте: на одной площадке с готовой инфраструктурой для небольших предприятий создаются комфортные условия. Как говорится, приходишь, получаешь землю, строишь завод и работаешь", - высказал мнение врио губернатора Александр Моор.

Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе регионального правительства и оно готово оказывать необходимую помощь. С этой целью в регионе реализуется две государственные программы, в рамках которых предоставляются субсидии на развитие лизинга оборудования. Первая направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, вторая - ориентирована исключительно на поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности.

В результате реализации государственных программ с 2010 года субсидии получили 1 468 субъектов, приобретено около 5 тысяч единиц оборудования и транспортных средств, создано порядка 11 тысяч рабочих мест.

С марта 2018 года комплексным сопровождением инвестиционных проектов независимо от объема вложений и на всех стадиях занимается Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" (одно окно). На его сопровождении находятся более 650 проектов с объемом инвестиций свыше 1,6 трлн рублей.

Предоставляются инвестиционные займы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" до 50 млн рублей под 3% для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях – это обрабатывающие производства, сфера услуг, в первую очередь в муниципальных образованиях Тюменской области.

Имеется возможность получить беспрецедентные займы для реализации проектов резидентов индустриальных парков "Богандинский" и "Ишимский" до 50 млн рублей под 0% годовых. Под 3% годовых уже выдаются микрозаймы на реализацию небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях. Планируется, что до конца года появится новая мера поддержки - льготный лизинг под 3 % до 5 лет.

Также у промышленных предприятий есть реальная возможность воспользоваться федеральной государственной поддержкой через Минпромторг, Минэкономразвития, Фонд развития промышленности, корпорацию МСП и другие институты.