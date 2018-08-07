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Тюменцы решат, как развивать уличный фитнес

Общество, 09:03 07 августа 2018

Фото администрации Тюмени

Предложениями о том, как дальше выстраивать работу и популяризовать уличную гимнастику, тюменцев приглашают поделиться на портале "Я решаю!", сообщает администрация города. Опрос "Уличный фитнес в Тюмени: полезно, удобно, бесплатно" продлится до 11 августа.

Организаторы подчеркивают, что в столице Сибири приветствуются любые виды физической активности. Для регулярных занятий и развития спортивного движения среди горожан во дворах устанавливают спортивные снаряды. Только за последние пять лет на придомовых территориях появилось 97 спортивных и 124 турниковые площадки.

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# благоустройство дворов , портал Я решаю

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