Тюменцы решат, как развивать уличный фитнес

Фото администрации Тюмени Фото администрации Тюмени

Предложениями о том, как дальше выстраивать работу и популяризовать уличную гимнастику, тюменцев приглашают поделиться на портале "Я решаю!", сообщает администрация города. Опрос "Уличный фитнес в Тюмени: полезно, удобно, бесплатно" продлится до 11 августа.

Организаторы подчеркивают, что в столице Сибири приветствуются любые виды физической активности. Для регулярных занятий и развития спортивного движения среди горожан во дворах устанавливают спортивные снаряды. Только за последние пять лет на придомовых территориях появилось 97 спортивных и 124 турниковые площадки.