В Тюменской области снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

Фото ГИБДД Тюменской области Фото ГИБДД Тюменской области

Более 150 ДТП совершили водители в состоянии опьянения в Тюменской области в этом году. В них погибли 16 человек, 193 травмированы, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

За тот же период 2017 года в пьяных авариях погибли 56 человек, 234 травмированы. С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом на дорогах региона 4 тыс. 742 водителя в состоянии опьянения, 623 из них подлежат уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.

644 водителя в состоянии опьянения задержали в июле сотрудники ГИБДД в областном центре. Среди них 17 женщин, севших за руль нетрезвыми. Одна из них подлежит уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения повторно, еще три сели за руль пьяными, не имея права управления транспортом.

27-летняя тюменка на автомобиле своего брата въехала в забор. Спиртное женщина употребляла с подругами во дворе дома. Показания алкотестера составили 1,37 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторы ДПС отметили сильно замедленную реакцию девушки.

Подписывая материалы об административном правонарушении, водитель не сразу вспомнила свою новую фамилию, которую взяла после недавнего замужества. Права управления транспортом девушка не имеет, обучается в автошколе. За нетрезвую езду ее ожидает административный арест до 15 суток либо штраф 30 тыс. рублей.