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В селе Исетском проведут субботник к юбилею района

Общество, 13:04 08 августа 2018

Фото mir74.ru

Субботник по благоустройству и санитарной очистке села, приуроченный к 95-летию Исетского района, начнется в с. Исетское 10 августа в 9 часов.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, службы, которые отвечают за чистоту улиц, уже приступили к работе. Однако невозможно полностью привести всё в порядок без участия жителей. Подмести мусор, скосить сорную траву, прибрать прилегающую территорию, покрасить изгороди и заборы – по силам каждому.

Все неравнодушные жители и добровольцы, желающие выйти на организованный субботник, могут обращаться по телефону 22-9-87.

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# Исетский район , субботник

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