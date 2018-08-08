В селе Исетском проведут субботник к юбилею района

Фото mir74.ru Фото mir74.ru

Субботник по благоустройству и санитарной очистке села, приуроченный к 95-летию Исетского района, начнется в с. Исетское 10 августа в 9 часов.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, службы, которые отвечают за чистоту улиц, уже приступили к работе. Однако невозможно полностью привести всё в порядок без участия жителей. Подмести мусор, скосить сорную траву, прибрать прилегающую территорию, покрасить изгороди и заборы – по силам каждому.

Все неравнодушные жители и добровольцы, желающие выйти на организованный субботник, могут обращаться по телефону 22-9-87.