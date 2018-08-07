  • 7 августа 20187.08.2018вторник
  • USD63,4975
    EUR73,4095
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-западный

В музее семьи императора Николая II появились аудиоэкскурсии

Общество, 14:43 07 августа 2018

tiamz.ru

Посетители музея семьи императора Николая II в Тобольске смогут воспользоваться новой услугой — аудиогидом, сообщили в музее.

Услуга, которая является инновационной альтернативой традиционным экскурсиям, проста и удобна. Аудиогиды широко распространены за рубежом и в большинстве крупных российских музеев.

В частности, аудиоэкскурсии активно применяют: Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др.

Подробности можно узнать на кассе музейного комплекса.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аудио , музей , Тобольск , экскурсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:54 07.08.2018Лимузины, как у Путина, появятся в продаже в 2019 году
16:32 07.08.2018В Тюменской области снизилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией
16:21 07.08.2018В тюменские магазины поступили первые овощи нового урожая
16:10 07.08.2018Действующих лесных пожаров в Тюменской области нет