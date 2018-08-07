В музее семьи императора Николая II появились аудиоэкскурсии
tiamz.ru
Посетители музея семьи императора Николая II в Тобольске смогут воспользоваться новой услугой — аудиогидом, сообщили в музее.
Услуга, которая является инновационной альтернативой традиционным экскурсиям, проста и удобна. Аудиогиды широко распространены за рубежом и в большинстве крупных российских музеев.
В частности, аудиоэкскурсии активно применяют: Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и др.
Подробности можно узнать на кассе музейного комплекса.