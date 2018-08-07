Субарктический стационар ТюмГУ объединил ученых

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Активные исследовательские работы продолжают ученые ТюмГУ в районе субарктического научного стационара университета вблизи Надыма (ЯНАО).

Изыскания в рамках трех грантов российского фонда фундаментальных исследований, которые поддержало правительство ЯНАО, ведутся по нескольким направлениям. Сред них - выявление полихимического загрязнения почвенного покрова урбанизированных экосистем Ямала (руководитель – профессор СПбГУ, доктор биологических наук Евгений Абакумов), комплексная оценка влияния пожаров на состояние пастбищных ресурсов ЯНАО (руководитель – ведущий научный сотрудник международного института криологии и криософии ТюмГУ, доктор географических наук Дмитрий Московченко), изучение дефляционных процессов в тундровой и северо-таежной зонах Западной Сибири (руководитель - директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ, профессор, доктор биологических наук Андрей Соромотин).

"Западая Сибирь является уникальным объектом для верификации новой почвенной классификации России, в связи с чем нами была произведена диагностика почв различных ландшафтов Надым-Пуровского междуречья, позволившая установить основные закономерности пространственного распределения главных зональных и интразональных типов почв региона", – сообщил Евгений Абакумов.

Дмитрий Московченко отметил, что формирование многих типов растительных сообществ, представляющих ценность как пастбищных угодий, связано с периодическими пожарами, которые участились в последние годы.

"Они нарушают растительный слой, изменяют альбедо поверхности, что вызывает изменение геокриологических условий и может активизировать процессы деградации мерзлоты. Пожары также приводят к поступлению загрязнителей, образующихся в процессе горения", - пояснил он.

Андрей Соромотин сообщил, что реконструкция происхождения и развития древних естественных эоловых форм рельефа, наиболее широко представленных вдоль реки Надым, - важная теоретическая задача

"Ее решение позволит во многом понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири. Несколько дней назад мы пробурили две скважины в районе распространения криогенных форм рельефа – бугров пучения (пинго). В одной из них на глубине более восьми метров вскрыты слои песков, содержащие остатки растений и животных, населявших регион тысячи лет назад", - сказал он.

Описанием почвенных профилей и кернов осадочных пород, полученных при бурении бугров пучения, занимались заведующий Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменений климата, землепользованию и биоразнообразию ТюмГУ Андрей Юртаев и Евгений Абакумов.

"Привлечение ведущих ученых к совместным исследованиям обеспечивает их комплексность и значительно повышает полноту научной информативности работ, а научные стационары обеспечивают решение задач логистики и другие условия кооперации коллективов ученых для выполнения масштабных научных проектов, вовлечения в них студентов, что является одним из приоритетов образовательной доктрины ТюмГУ", – подчеркнул профессор Соромотин.