Житель села Ярково ответит за смертельную аварию в суде

Фото прокуратуры Тюменской области Фото прокуратуры Тюменской области

25-летний житель села Ярково предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, молодой человек в мае 2018 года купил в Тюмени Меrсеdеs Е240 Avantgarde. Водительских прав у него не было, поскольку не смог сдать практическую часть экзамена. Но это не помешало ему в ночь на 17 июня 2018 года сесть за руль машины, поехать в центр Ярково, на парковке в одиночку выпить пиво, затем взять в салон пять своих знакомых и поехать в бар за спиртным. После бара компания направилась к парому. Пьяный вояж закончился трагически. На втором километре автодороги Ярково - Новоалександровка - Ленино пьяный водитель не справился с управлением. Меrсеdеs при повороте занесло и он правой частью ударился о стоявшие на обочине деревья, а затем съехал в кювет. Сидевший сзади справа 25-летний пассажир получил закрытую тупую черепно-мозговую травму с переломом основания черепа, ушиб головного мозга, от которых скончался.

Водитель признал вину в ДТП. Мать погибшего в ходе следствия заявила иск о взыскании с обвиняемого 3 млн рублей. Прокуратура Ярковского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу.