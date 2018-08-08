Иракли и Эдгард Запашный сыграют в футбол в Тобольске

Фото Тобольской промплощадки Фото Тобольской промплощадки

Певец Иракли и директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашны впервые примут участие во Всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра!" в Тобольске 2 сентября.

Акция пройдет в седьмой раз, в рамках нее проходит товарищеский матч по футболу между командой тоболяков и сборной "Росич-Старко".

Матч начнется в 16 часов на стадионе "Тобол". Помимо матча и концерта на стадионе состоится гала-концерт участников у ТРЦ "Жемчужина Сибири".

В рамках акции детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, вручат сертификаты на покупку лекарств и технических средств реабилитации.

В 2017 году в футбол за Тобольск играли глава города Владимир Мазур, председатель городской думы Андрей Ходосевич, руководители тобольской площадки СИБУР и других организаций и предприятий города. В команде соперников - Джимми Джи, Leo the Lion (оба – Великобритания), Deniz Cem (Турция), Каримов Абдулкарим (Казахстан), Marko Marić (Сербия), Boaz Rosenberg, Yon Katzav (оба – Израиль), Mario Riso, Giovanni Frigo (оба – Италия), Miha Guštin (Словения), россияне Михаил Гребенщиков, Ромарио и другие известные гости. В роли комментатора выступит российский певец, шоумен и актер Сергей Крылов.

Ветераны российского футбола: экс-игрок ФК "Торпедо" (Москва) Марат Махмутов и трехкратный чемпион России по футболу, экс-игрок команды "Спартак" Виктор Булатов провели на стадионе мастер-классы для юных футболистов.