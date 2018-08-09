Всероссийские соревнования "Оранжевый мяч" пройдут в Онохино

Всероссийские соревнования "Оранжевый мяч". Фото организаторов Всероссийские соревнования "Оранжевый мяч". Фото организаторов

Более 800 спортсменов Тюменского района станут участниками Всероссийского массового соревнования по стритболу "Оранжевый мяч-2018", который пройдет в 79 городах России 11 августа.

Как сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменской области, к участию в соревнованиях допускаются все желающие по трем возрастным категориям, независимо от уровня физической подготовки в возрасте от 16 лет и старше. Состязания пройдут в трех возрастных группах.

Соревнования состоятся 11 августа по адресу: Тюменский район, с. Онохино, ул. Центральная, 30, стр. 1.

Официальное награждение Всероссийских массовых соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч" состоится в 10 часов. Церемония награждения победителей и призеров соревнований - в 16 часов.

Уличный баскетбол или стритбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века. Две команды по три человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо. Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по стритболу собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в стране.