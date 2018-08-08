Тюменская команда завоевала золотую и серебряную медали на IX Всемирных играх победителей

Фото из группы «ВКонтакте» "Игры победителей" Фото из группы «ВКонтакте» "Игры победителей"

Команда Тюменской области завоевала награды на IX Всемирных играх победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество", в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки Паша Белоносов стал абсолютным победителем в своей возрастной группе и завоевал золотую медаль. А Даша Кожина и Артем Кремлев в своих возрастных группах стали пятыми. Кирилл Легостаев в составе команды по футболу завоевал серебряную медаль, а в плавании четвертое место – до медали ему не хватило всего 0,8 секунды. Дима Пелевин принял участие в финальных играх по настольному теннису.

"После истории болезни начинается история побед" - именно такой девиз у Всемирных игр победителей. Все ребята своим участием доказали, что они не знают преград – ведь главную победу в жизни они уже одержали. Во время соревновательных дней дети также посетили всевозможные мастер-классы, экскурсии и концерты.

IX Всемирные игры победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание, были организованы в Москве. В столице собрались более 500 детей от 7 до 16 лет из 32 регионов России и 14 стран мира. Команда Тюменской области принимала участие во всех шести видах спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и футбол.

Напомним, что помог организовать поездку для детей благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни", который работает в Тюменской области семь лет.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно и прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.