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Тюменская команда завоевала золотую и серебряную медали на IX Всемирных играх победителей

Общество, 12:09 08 августа 2018

Фото из группы «ВКонтакте» "Игры победителей"

Команда Тюменской области завоевала награды на IX Всемирных играх победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество", в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки Паша Белоносов стал абсолютным победителем в своей возрастной группе и завоевал золотую медаль. А Даша Кожина и Артем Кремлев в своих возрастных группах стали пятыми. Кирилл Легостаев в составе команды по футболу завоевал серебряную медаль, а в плавании четвертое место – до медали ему не хватило всего 0,8 секунды. Дима Пелевин принял участие в финальных играх по настольному теннису.

"После истории болезни начинается история побед" - именно такой девиз у Всемирных игр победителей. Все ребята своим участием доказали, что они не знают преград – ведь главную победу в жизни они уже одержали. Во время соревновательных дней дети также посетили всевозможные мастер-классы, экскурсии и концерты.

IX Всемирные игры победителей для детей, перенесших онкологическое заболевание, были организованы в Москве. В столице собрались более 500 детей от 7 до 16 лет из 32 регионов России и 14 стран мира. Команда Тюменской области принимала участие во всех шести видах спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и футбол.

Напомним, что помог организовать поездку для детей благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни", который работает в Тюменской области семь лет.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно и прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.

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# благотворительность , Всемирные детские игры победителей , Ключ к жизни

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