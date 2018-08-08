Тюменские офтальмологи: пациентов с синдромом сухого глаза становится больше

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Более 16 тысяч пациентов принимает отделение для взрослого населения Областного офтальмологического диспансера ежегодно. За медицинской помощью к специалистам обращаются жители юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, пациенты из соседних областей.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, в тройку лидеров среди выявляемых патологий входят различные виды катаракт, аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) и заболевания сетчатки. Доля воспалительных заболеваний век и конъюнктивы составляет около 5%.

По словам специалистов диспансера, наиболее распространенной проблемой пожилых людей является катаракта. К счастью, она успешно устраняется хирургическим путем. Такие операции называют жемчужиной глазной хирургии, и врачи офтальмологического диспансера в совершенстве владеют микрохирургическими методиками замены помутневшего хрусталика на искусственный имплантат.

Среди пожилых пациентов офтальмологи отмечают рост такой патологии, как дегенерация сетчатки. При этом заболевании происходит разрушение слоя светочувствительных клеток, выстилающих глаз изнутри. Изменения статистики медики связывают с увеличением продолжительности жизни людей и наличием у пациентов сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Одной из методик, применяемых в лечении заболевания, является внутриглазное введение лекарственных препаратов, показания к нему определяет врач. Для профилактики осложнений заболевания больных с проблемами сетчатки приглашают в школу пациентов. С начала года ее посетили около 1 тыс. слушателей.

Также врачи отмечают большое распространение синдрома сухого глаза. Это беспокоит как пожилых, так и молодых пациентов. Своевременное выявление и лечение патологии позволяет существенно улучшить состояние и работоспособность больного. Для лечения синдрома сухого глаза в офтальмологическом диспансере имеется уникальные как диагностические (определения осмолярности слезы, время разрыва слезной пленки), так и лечебные методики (тепловой массаж, физиолечение и другие).

Специализированную помощь врачи оказывают больным в каждом случае. В отделении применяются самые современные лечебные методики - озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, лимфотропная терапия. Все это позволяет проводить качественное лечение в амбулаторных условиях, без госпитализации пациентов.