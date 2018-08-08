Президентская библиотека и Тюменская область объединяют информационные ресурсы

фото Президентской библиотеки фото Президентской библиотеки

Почти 10 лет Президентская библиотека и Тюменская область тесно сотрудничают в области сохранения и приумножения исторического и культурного наследия России, сообщает учреждение.

После открытия осенью 2017 года центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки на базе Омутинской средней школы № 2 (с. Омутинское), Тюменской воспитательной колонии (п. Винзили), Сладковской средней школы (с. Сладково) все районы области вошли в единую сеть и подключились к уникальному электронному хранилищу Президентской библиотеки, чей фонд насчитывает около 630 тыс. единиц хранения.

Государственный архив Тюменской области и Тобольский архив передали Президентской библиотеке более 3,5 тыс. электронных копий документов. Среди них - "Документы о переписи населения г. Тюмени и уезда" (1700 г.), характеризующие демографическое состояние территории.

В конце 2017 года архивы передали 14 изданий. Среди них "Восемнадцатый годовой отчет распорядительного комитета общества вспомоществования бедный студентам Тобольской губернии" (1883); "Отчет по Тобольбскому попечительству о народной трезвости" (1902); "Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии Тобольской губернии за июль, август, сентябрь" (1906) и другие.

В 2018 году электронный фонд Президентской библиотеки пополнили подшивки районных газет "Серп и молот" (1946–1948), "За коммунизм" (1962–1963), "Ленинская правда" (1980–1986). Теперь каждый пользователь в любом удаленном читальном зале Президентской библиотеки может составить представление о жизни Тюменской области разные периоды истории.

Двустороннее сотрудничество Президентской библиотеки и Тюменской областью развивается и по другим направлениям. Учащиеся выпускных классов школ, лицеев и гимназий региона ежегодно принимают активное участие в олимпиаде Президентской библиотеки "Россия в электронном мире" и традиционно занимают призовые места. Олимпиада проходит ежегодно с сентября по март и включает три этапа, в том числе два дистанционных. Победители и призеры получают льготы при поступлении в вузы России.

В 2016 году в Тюмени открылся информационно-просветительский центр Президентской библиотеки. Он является связующим звеном между прессой, обществом и властью, выступает площадкой для презентаций и обсуждений социальных, исследовательских, культурных, научных и других проектов. Центр работает на базе Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и правительством Тюменской области, подписанного 23 мая 2011 года.