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Собственные судьи ГТО примут нормативы у тюменских пожарных

Общество, 17:27 08 августа 2018

Нормативы ГТО. Фото 32-го отряда ФПС по Тюменской области

Семь сотрудников 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области прошли обучение на судей ГТО, сообщает ведомство.

По их словам, с каждым годом становится все больше желающих сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Потому в 32-м отряде ФПС обучили семь сотрудников на судей ГТО в Западно-Сибирском государственном колледже.

Для обучения отобрали сотрудников с хорошей физической подготовкой, имеющие спортивные разряды. После обучения им вручили удостоверения "Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивным мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"

Теперь отряд может самостоятельно принимать сдачу нормативов ГТО для своих служащих и направлять результаты для обобщения и учета в Центр тестирования для присвоения соответствующего знака отличия.

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