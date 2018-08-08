В Югре задержали подозреваемого в сбыте партии фальшивых купюр

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Сотрудники полиции Югры и РУФСБ по Тюменской области задержали 32-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в сбыте партии фальшивых купюр.

Как сообщает УМВД по ХМАО, югорчанину удалось сбыть восемь купюр в одном из торговых центров города при приобретении компьютерной техники. Также фальшивыми деньгами злоумышленник расплачивался и в торговых лавках города.

При проведении ряда технических и специальных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника в момент сбыта очередной фальшивой купюры.

При проведении обыска в машине и квартире подозреваемого обнаружено и изъято еще девять поддельных купюр.

Всего в столице округа злоумышленник планировал сбыть 19 фальшивых купюр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 186 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.