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Владимир Якушев вручил награду тюменскому каменщику Алексею Макарову

Общество, 12:36 09 августа 2018

Фото главного управления строительства Тюменской области

За третье место на Всероссийском этапе национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" награду тюменскому каменщику СМП-280 Алексею Макарову вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в Минстрое России в Москве.

Ранее Алексей Макаров был признан победителем окружного этапа конкурса по Уральскому федеральному округу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Фото главного управления строительства Тюменской области

В 2018 году в Национальном конкурсе профессионального мастерства "Строймастер" приняли участие более 400 каменщиков, штукатуров и сварщиков. В финале свое мастерство и опыт продемонстрировали 29 участников из Москвы и Санкт-Петербурга, из Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Каменщики воспроизводили натуральную кирпичную кладку по чертежам. Жюри оценивало аккуратность исполнения работы и точность расчетов. Представители конкурсной комиссии отметили, что, несмотря на работу в строгом соответствии с заданием, каждую кладку отличал индивидуальный стиль мастера.

Лина Орлова

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# День строителя , Минстрой РФ , строительство

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