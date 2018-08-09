Владимир Якушев вручил награду тюменскому каменщику Алексею Макарову
За третье место на Всероссийском этапе национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" награду тюменскому каменщику СМП-280 Алексею Макарову вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в Минстрое России в Москве.
Ранее Алексей Макаров был признан победителем окружного этапа конкурса по Уральскому федеральному округу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
В 2018 году в Национальном конкурсе профессионального мастерства "Строймастер" приняли участие более 400 каменщиков, штукатуров и сварщиков. В финале свое мастерство и опыт продемонстрировали 29 участников из Москвы и Санкт-Петербурга, из Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Каменщики воспроизводили натуральную кирпичную кладку по чертежам. Жюри оценивало аккуратность исполнения работы и точность расчетов. Представители конкурсной комиссии отметили, что, несмотря на работу в строгом соответствии с заданием, каждую кладку отличал индивидуальный стиль мастера.
Лина Орлова