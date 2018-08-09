Владимир Якушев вручил награду тюменскому каменщику Алексею Макарову

Фото главного управления строительства Тюменской области Фото главного управления строительства Тюменской области

За третье место на Всероссийском этапе национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" награду тюменскому каменщику СМП-280 Алексею Макарову вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев в Минстрое России в Москве.

Ранее Алексей Макаров был признан победителем окружного этапа конкурса по Уральскому федеральному округу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Фото главного управления строительства Тюменской области Фото главного управления строительства Тюменской области

В 2018 году в Национальном конкурсе профессионального мастерства "Строймастер" приняли участие более 400 каменщиков, штукатуров и сварщиков. В финале свое мастерство и опыт продемонстрировали 29 участников из Москвы и Санкт-Петербурга, из Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Каменщики воспроизводили натуральную кирпичную кладку по чертежам. Жюри оценивало аккуратность исполнения работы и точность расчетов. Представители конкурсной комиссии отметили, что, несмотря на работу в строгом соответствии с заданием, каждую кладку отличал индивидуальный стиль мастера.

Лина Орлова