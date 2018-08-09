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В Югре женщина украла 150 тысяч рублей, чтобы помочь возлюбленному

Происшествия, 13:09 09 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Сотрудница микрофинансовой организации в Сургуте украла у компании около 150 тыс. рублей, так как хотела помочь своему возлюбленному, платившему алименты на пятерых детей, сообщает УМВД ХМАО.

В середине июля в полицию обратился менеджер микрофинансовой организации, заявивший о краже денег с банковской карты, принадлежащей компании. Вскоре сотрудники полиции выяснили, кто может быть причастен к преступлению. Подозреваемой оказалась 34-летняя сотрудница кредитного учреждения.

Она рассказала полицейским, что хотела помочь своему возлюбленному в покупке автоматической коробки передач на транспортное средство. Ее спутник неоднократно жаловался на отсутствие денежных средств, так как платит алименты на пятерых детей. Подозреваемой стало жалко мужчину, и она вспомнила, что на работе есть банковская карта для осуществления инкассаций, на счету которой имелось 300 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по статье о краже, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Она находится под подпиской о невыезде, похищенные деньги изъяты.

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# кража

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