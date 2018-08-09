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Жителя Уватского района задержали за вылов сибирского осетра

Происшествия, 13:31 09 августа 2018

фото phototyumen.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении сибирского осетра, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские совместно с сотрудниками рыбоохраны задержали 35-летнего жителя Уватского района, подозреваемого в незаконной добыче и хранении сибирского осетра, относящегося к особо ценным видам водных биологических ресурсов. Задержанный признался, что осуществлял вылов в коммерческих целях. Согласно действующему законодательству вылов рыбы семейства осетровых запрещен на всей территории России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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# браконьерство , сибирский осетр

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