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Отнерестился: на реках Югры охраняют пути миграции осетровых

Общество, 14:48 09 августа 2018

noturfish.ru

Профилактическая операция "Осетр" проводится в Югре, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

В 2018 году, в связи с затяжной весной, нерест осетровых закончился на 2-3 недели позже обычного, и в настоящий момент, отнерестившаяся рыба начинает свое движение из пойменных водоемов в магистрали рек Обь и Иртыш.

В Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства задача по охране осетровых видов водных биологических ресурсов, является одной из первоочередных, в том числе и потому, что сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации.

С 18 июля по 6 августа инспекторы рыбоохраны провели более 40 рейдовых мероприятий на водных объектах автономного округа. Из водоемов было изъято более 350 незаконных орудий лова, предназначенных по своей конструкции для вылова именно осетровых видов рыб. В естественную среду обитания выпущено 87 особей осетровых. Предотвращенный ущерб составил более 36 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены административные дела и проводятся процессуальные действия, направленные на установления лиц, причастных к совершению правонарушений.

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# рыбоохрана , сибирский осетр

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