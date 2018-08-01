Тюменский невролог рассказал, как укрепить здоровье

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Прогулки после дождя для тонуса, солнечные ванны от депрессии, свежие фрукты и ягоды для большей жизненные силы: тюменцам рекомендуют воспользоваться дарами лета для укрепления здоровья.

Практичные советы, чтобы лето было полезным, дала врач-невролог Университетской многопрофильной клиники Тюменского государственного медицинского университета, врач высшей категории Татьяна Пастухова на ресурсе вуза. В первую очередь врач рекомендует как можно чаще находиться на свежем воздухе.

"Желательно ходить как можно чаще пешком. Особенно полезно гулять после дождя, так как в такие дни воздух чище всего. Езда на велосипеде также способствует притоку кислорода и укреплению мышц ног. Бег в парке, например, улучшает работу дыхательной системы и кровообращения, укрепляет сердце, снижает вероятность стресса", - рассказала Татьяна Пастухова.

При наличии возможности необходимо принимать водные процедуры на свежем воздухе. Они закаливают организм и улучшают кровообращение.

Солнечные ванны также улучшают настроение и предотвращают депрессию. В свою очередь, вещества, которые отвечают за хорошее настроение, стимулируют иммунную систему. В жаркую погоду лучше принимать солнечные ванны до 11 или после 16 часов. В час пик солнцестояния нужно укрыться в тени.

"Лето радует свежими овощами, фруктами и ягодами. Их употребление позволит увеличить жизненные силы, улучшить состояние организма и восполнить недостаток витаминов", - отметила врач-невролог.

В знойную погоду пребывание под палящим солнцем может привести к солнечным ожогам. Чтобы уберечься от неприятностей следует надевать головной убор, пить больше воды и не находится под прямыми солнечными лучами в пик солнцестояния с 11 до 17 часов.

"Чтобы обезопасить себя от перегрева необходимо при пребывании на улице в жаркую погоду периодически отдыхать в тени, соблюдать питьевой режим, купаться или обливаться водой, носить свободную легкую одежду из натуральных тканей, надевать головной убор, не переедать", – рассказала врач-невролог Университетской многопрофильной клиники Тюменского ГМУ Татьяна Пастухова.