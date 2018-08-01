Тюменцев призывают к проведению онкологических скринингов

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Раннее выявление онкологических заболеваний обсудили сотрудники тюменского здравоохранения и представители общественных организаций в радиологическом центре на дискуссионной площадке регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", главный врач городской поликлиники № 12 Наталия Путина выступила с докладом о борьбе с онкологическими заболеваниями и маршрутизации пациентов при выявлении злокачественного новообразования.

"Сегодня мы будем искать ответы на вопросы, как сделать медицинскую помощь доступнее, как мотивировать пациента на прохождение профилактических обследований, как повысить информированность тюменцев о проведении онкологических скринингов и самое главное — как донести до них, что онкологическое заболевание — это не приговор. Если оно выявлено на ранней стадии, то его можно и нужно лечить", — отметила она.

Наталия Путина также напомнила, что на территории Тюменской области скрининги проводятся на раннее выявление злокачественного новообразования молочной и предстательной желез, легких, органов желудочно-кишечного тракта и других органов. "Мы бы хотели донести до пациентов, что они могут посетить медицинские организации в любом возрасте, наша главная задача – так оптимизировать прохождение скринингов, чтобы оно было проведено в максимально короткие сроки и комфортно для жителей", — отметила она и напомнила, что здоровье – это не только зона ответственности медицинских работников, но и самих пациентов.

Психолог Медицинского города Яна Юсупова рассказала о работе психолого-социальной службы с больными онкологическими заболеваниями.

"Одной медицинской помощи недостаточно, необходима психологическая помощь и поддержка, а в ряде случаев и психотерапия. Пациенты с онкологическими заболеваниями, получающие социально-психологическую помощь, имеют более высокие показатели качества жизни по сравнению с теми, кто получает стандартное лечение", — отметила она и добавила, что психологическая адаптация пациента проходит пять ступеней, а задача сотрудников социально-психологической службы — не только определение на какой ступени находится больной, но и ознакомление его и близких с особенностями каждой.

Участником работы площадки также стала начальник управления организации ОМС ТФОМС Тюменской области Валерия Грибоедова, в чьей зоне ответственности – организация в регионе обязательного медицинского страхования и порядок оказания медицинской помощи, в частности и при онкологических заболеваниях.

Она рассказала, что поскольку им приходится часто сталкиваться с незнанием о получении медицинской помощи, то была организована служба страховых представителей. В их обязанность входит информирование тюменцев о возможности бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках региона и провести скрининг. "Нужно, чтобы наши граждане знали о всех медицинских возможностях, чтобы не боялись, приходили на обследование и получали достойную медицинскую помощь", — подчеркнула Валерия Грибоедова.

В рамках мероприятия для участников дискуссионной площадки можно было пройти экспресс-осмотр онкодерматологом, маммологом, а также УЗИ. Кроме того, работали палатки здоровья, где можно было измерить артериальное давление, холестерин и сахар крови. Был также дан старт социологическому исследованию "Уровень информированности жителей Тюменской области об онкологических заболеваниях, возможностях раннего выявления и лечения злокачественных новообразований".