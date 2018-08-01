Фестиваль "Живая планета" научит детей быть ближе к природе

XI экологический фестиваль «Живая планета». Фото организаторов XI экологический фестиваль «Живая планета». Фото организаторов

XI экологический фестиваль "Живая планета" пройдет близ Тюмени с 11 по 16 августа. Основная площадка по проведению фестиваля – экологический центр "Лесной Дом" на 32 километре Старого Тобольского тракта.

Как сообщают организаторы, фестиваль – это ключевая, итоговая точка программы "Взаимодействие с природой", которую реализует Центр "Свобода" для школьных лесничеств с 2008 года.

Фестиваль соберет в своем кругу ребят из школьных лесничеств и экологических объединений Тюменской области. Среди них немало новичков: команды школ Тюмени № 9, 13, 52, 45, 67, 72, а также несколько сельских школ. Из других регионов приедут команды из Республики Коми, Свердловской области, ХМАО-Югры.

Основатель Центра "Живая планета" Николай Данн считает, что развитие творческого потенциала детей должно осуществляться вне зависимости от того, чем дети занимаются – живописью, кино, музыкой, или ухаживают за цветами и садят деревья.

"Важно, чтобы юное поколение знало особенности флоры и фауны, и в целом становилось ближе к природе. Тогда лесники начнут обладать поэтичностью и гуманностью, политики будут более заботливыми как о людях, так и о природе, а деятели искусств в своих произведениях будут выражать ее величие", - убежден он.

Для участников разработана интересная, насыщенная познавательная программа: мастер-классы по ландшафтному дизайну, резьбе по дереву, основам туризма и альпинизма, дендрологии, плетению из лозы, творческие мастерские, конкурсы "Лесная эстафета" и "Лесной кулинар", день национальных традиций и ремесел казахского народа, семинар для детей и педагогов о том, как сделать презентацию проекта, встречи с интересными людьми различных экопрофессий, круглый стол "Развитие движения школьных лесничеств России". Для ребят организуют праздничные концерты открытия и закрытия, выставка-ярмарка ремесел и даров природы, а также участники продолжат создавать аллею дружбы "Живая планета".

В Год волонтера фестиваль поддерживает большая и слаженная команда волонтеров, состоящая из выпускников и старшеклассников школьных лесничеств.