Стартует голосование за талисманы ГТО

Фото из архива ТГМЦ Фото из архива ТГМЦ

Всероссийское голосование за дизайн-проекты талисманов ГТО начнется 11 августа в День физкультурника и продлится до 10 сентября. Отдать голоса можно в мобильном приложении "ВФСК ГТО", скачанном в AppStore или Google Play.

Как сообщает ЦСП72, первый заявочный этап проведен в период с 23 апреля по 30 июня. В рамках этапа принято 29 заявок, 10 из них были отобраны во второй этап для участия во всероссийском голосовании.

Отдать свой голос можно за несколько дизайн-проектов, главное - определиться со своим выбором до 10 сентября.

Чтобы отдать голос, нужно скачать приложение "ВФСК ГТО" в AppStore или Google Play, зайти в раздел меню "Выбери талисманы ГТО!", поставить лайки понравившимся талисманам.

В рамках конкурса всем заинтересованным лицам было предложено направить идеи создания пяти персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие уровня которых и направлены нормативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки.

Самыми популярными предложениями оказались животные, изображенные в качестве талисманов. Наиболее распространенными стали медведь, кот и лиса. Верблюд, по мнению некоторых участников конкурса, стал самым выносливым, кот - самым гибким, а медведь, соответственно, сильным. В прикладных навыках отличился образ собаки.

По итогам голосования будет определено три лучших дизайн-проекта, набравших большинство голосов, из которых Координационная комиссия Минспорта России по введению и реализации комплекса ГТО определит победителя конкурса в срок до 7 ноября.