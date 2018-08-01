Деревянные модели стрел и наконечники с археологических памятников представили на Ямале

Фото ИА "Север-пресс" Фото ИА "Север-пресс"

Выставка "Острая. Меткая. Разящая" проходит в Салехарде в Музейно-выставочном комплексе им. Ивана Шемановского. Она знакомит посетителей с коллекцией наконечников и моделей стрел из собрания музея.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", в экспозицию вошли экспонаты, найденные на археологических памятниках автономного округа. Экспозиция состоит из трех разделов - наконечники стрел из рудных материалов, из органических материалов и деревянные модели стрел, обнаруженные близ поселения Горный Самотнел, городищ Усть-Полуй, Ярте, Бухта Находка и могильника Кикки-Акки.

Как рассказали корреспонденту издания в секторе по связям с общественностью окружного музея, лук и стрелы были орудием охоты и оружием у многих народов мира со времени своего изобретения в эпоху мезолита, но они всегда несли в себе еще и знаковую функцию, были символом власти, атрибутом религиозных культов и обрядов. История сохранила для нас множество примеров, когда стрелы наделялись особым, сакральным смыслом. В античной мифологии, например, бог Аполлон своими меткими стрелами - лучами солнца - поражает чудовищ мрака. В Сибири особые стрелы в качестве сигналов к военным действиям применялись вплоть до нового времени.

Выставку организовали в рамках выставочного проекта "Знаки, которые мы можем прочитать".



