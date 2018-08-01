В России действует горячая линия для кандидатов в опекуны и усыновители

www.ya-roditel.ru www.ya-roditel.ru

Горячая линия для кандидатов в опекуны или усыновители, столкнувшихся с проблемами, действует в России по 20 августа, сообщает сайт "Я родитель". Горячая линия запущена при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Задача горячей линии — понять, какие сложности возникают у потенциальных родителей, которые собираются взять малыша из дома малютки или ребенка постарше из детского дома.

По словам первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, мониторинг работы органов опеки и попечительства проводится на предмет предоставления достоверной информации кандидатам в родители.

Отмечается, что горячая линия стала просто необходима, так как многие потенциальные опекуны сталкиваются с барьерами, связанными с несовершенством процесса устройства детей в семьи.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный, время работы: с понедельника по четверг — с 9 до 18, пятница — с 9 до 16:45 (мск).