В Нижневартовском районе тренером-преподавателем работал слесарь

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Более 1,9 тыс. актов реагирования для защиты прав несовершеннолетних внесли тюменские прокуроры в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Викуловского района установила, что в объединенном филиале № 2 Викуловской районной больницы не выписывались рецепты на льготное получение лекарственных препаратов детям в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей и детям в возрасте до шести лет из многодетных малообеспеченных семей. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения два врача были привлечены к дисциплинарной ответственности, с медиками проведен обучающий семинар.

Прокуратура Нижнетавдинского района выяснила, что в муниципальной детско-юношеской спортивной школе тренер-преподаватель не имел соответствующего среднего профессионального или высшего образования в области физкультуры и спорта. В его личном деле был лишь диплом о среднем профессиональном образовании и присвоении квалификации слесаря по ремонту автомобилей, водителя автомобиля и оператора заправочных станций. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Тренер же был уволен в связи с истечением срока трудового договора.

По материалам Ялуторовской межрайонный прокуратуры в отношении нерадивого отца, который задолжал несовершеннолетним сыну и дочери более 470 тыс. рублей алиментов, было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему пять месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства.

Всего в первом полугодии 2018 года тюменские прокуроры для защиты прав несовершеннолетних внесли более 1,9 тыс. актов прокурорского реагирования: 600 представлений и 484 протеста, направили в суды 673 иска, объявили 193 предостережения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 878 лиц, к административной – 254. По материалам прокурорских проверок возбуждено девять уголовных дел.