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Тюменские полицейские раскрыли кражу денег через приложение в смартфоне

Происшествия, 17:32 10 августа 2018

rzd.ru

Транспортные полицейские Тюмени раскрыли кражу, совершенную в пассажирском поезде № 44 сообщением "Москва – Хабаровск" в ноябре 2017 года, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Тогда в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте обратилась сотрудница поездной бригады. Она сообщила, что с ее карты пропали 5 тыс. рублей. Установить похитителя по горячим следам не удалось.

Спустя несколько месяцев личность злоумышленника была установлена и он был задержан. Им оказался 41-летний житель Северо-Кавказского федерального округа, временно проживающий в Москве. Как показала проверка, в день кражи он ехал в поезде до Тюмени, где планировал устроиться на работу. Подъезжая к Тюмени, стал звонить своему знакомому, однако тот не ответил. Тогда мужчина решил позвонить на номер знакомого с другого телефона и попросил смартфон у проводника вагона. Взяв телефон, он ушел к себе в купе. Там увидел, что на телефоне установлено приложение, через которые можно получать и переводить денежные средства. Долго не думая, он отправил к себе на карту 5 тыс. рублей, а после, вернул телефон владелице и вышел на станции Тюмень.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенную денежную сумму мужчина возместил.

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# железная дорога , кража

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