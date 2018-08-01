Александр Моор продемонстрировал нижневартовцам отличную спортивную форму
Отличную физическую подготовку продемонстрировал временно исполняющий губернатора Тюменской области Александр Моор жителям Нижневартовска на спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника.
В спорткомплексе "Юбилейный", расположенном на берегу озера Комсомольское, Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова вместе с многочисленными зрителями тепло приветствовали участников спортивного парада и наблюдали за показательными выступлениями воспитанников секций акробатики, самбо, рукопашного боя, кикбоксинга, многоборья коренных народов Севера.
"Сегодня в Нижневартовске культивируется 42 вида спорта. Систематически занимаются физической культурой и спортом более 94 тысяч горожан, или 34 процента от общей численности жителей. В городе действуют 276 спортивных объектов, в том числе 166 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 85 открытых спортплощадок, крытый каток с искусственным льдом, два тира, стадион на 5 тысяч мест и лыжная база", - сообщил директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Евгений Князев. В 2017 на соревнованиях различного уровня нижневартовские спортсмены завоевали 1 тыс. 660 медалей.
Александр Моор и Наталья Комарова пообщались с участниками турнира по большим шахматам и открытого первенства Нижневартовска по спортивным нардам. На площадке, где соревновались любители гиревого спорта, врио губернатора Тюменской области под аплодисменты многочисленных болельщиков перекрестился гирей и продемонстрировал приемы жонглирования этим спортивным снарядом.
Горожане серебряного возраста, увлеченные скандинавской ходьбой, представили Александру Моору и Наталье Комаровой экскурсионно-оздоровительную программу "Шагай с нами! Тур по Нижневартовску".
"Участники увлекательного пешеходного тура по Нижневартовску не только смогут получить навыки скандинавской ходьбы, но и на специально подготовленном маршруте узнают много интересного об истории города и его достопримечательностях", - рассказала тренер Наталия Букренева. Отметим, что этот проект стал победителем в конкурсе на получение субсидии некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
"Я уважаю спортсменов за целеустремленность, дисциплину и трудолюбие. Независимо от того, как сложится жизнь, настоящий спортсмен никогда не пропадет, потому что воспитал в себе качества, которые всегда востребованы и в вузе, и на производстве. Привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей Тюменской области, Югры и Ямала, в том числе молодежи, - наша общая цель", - подчеркнул Александр Моор.
Евгений Бабенко