Александр Моор продемонстрировал нижневартовцам отличную спортивную форму

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Отличную физическую подготовку продемонстрировал временно исполняющий губернатора Тюменской области Александр Моор жителям Нижневартовска на спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника.

В спорткомплексе "Юбилейный", расположенном на берегу озера Комсомольское, Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова вместе с многочисленными зрителями тепло приветствовали участников спортивного парада и наблюдали за показательными выступлениями воспитанников секций акробатики, самбо, рукопашного боя, кикбоксинга, многоборья коренных народов Севера.

"Сегодня в Нижневартовске культивируется 42 вида спорта. Систематически занимаются физической культурой и спортом более 94 тысяч горожан, или 34 процента от общей численности жителей. В городе действуют 276 спортивных объектов, в том числе 166 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 85 открытых спортплощадок, крытый каток с искусственным льдом, два тира, стадион на 5 тысяч мест и лыжная база", - сообщил директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Евгений Князев. В 2017 на соревнованиях различного уровня нижневартовские спортсмены завоевали 1 тыс. 660 медалей.

Александр Моор и Наталья Комарова пообщались с участниками турнира по большим шахматам и открытого первенства Нижневартовска по спортивным нардам. На площадке, где соревновались любители гиревого спорта, врио губернатора Тюменской области под аплодисменты многочисленных болельщиков перекрестился гирей и продемонстрировал приемы жонглирования этим спортивным снарядом.

Горожане серебряного возраста, увлеченные скандинавской ходьбой, представили Александру Моору и Наталье Комаровой экскурсионно-оздоровительную программу "Шагай с нами! Тур по Нижневартовску".

"Участники увлекательного пешеходного тура по Нижневартовску не только смогут получить навыки скандинавской ходьбы, но и на специально подготовленном маршруте узнают много интересного об истории города и его достопримечательностях", - рассказала тренер Наталия Букренева. Отметим, что этот проект стал победителем в конкурсе на получение субсидии некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

"Я уважаю спортсменов за целеустремленность, дисциплину и трудолюбие. Независимо от того, как сложится жизнь, настоящий спортсмен никогда не пропадет, потому что воспитал в себе качества, которые всегда востребованы и в вузе, и на производстве. Привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше жителей Тюменской области, Югры и Ямала, в том числе молодежи, - наша общая цель", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко