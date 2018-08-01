Фестиваль счастливых семей объединит тюменцев

Фестиваль счастливых семей | 25 августа Фестиваль счастливых семей | 25 августа

Фестиваль счастливых семей пройдет в Тюмени 25 августа. Для участников подготовили много интересных площадок: рисование 3D-ручками, робототехника, танковый бой, рисование песком, фотозоны и аниматоры.

Также в программе спортивные состязания, творческие мастер-классы, семейные конкурсы. Организаторы спрячут несколько кладов со сладостями, сувенирами и другими сюрпризами.

В конце праздника семьи посадят дерево дружбы, которое станет символом добрых и счастливых семей. Зарегистрироваться можно в группе фестиваля, пишет "Мегатюмень".