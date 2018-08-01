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Фестиваль счастливых семей объединит тюменцев

Общество, 09:14 12 августа 2018

Фестиваль счастливых семей | 25 августа

Фестиваль счастливых семей пройдет в Тюмени 25 августа. Для участников подготовили много интересных площадок: рисование 3D-ручками, робототехника, танковый бой, рисование песком, фотозоны и аниматоры.

Также в программе спортивные состязания, творческие мастер-классы, семейные конкурсы. Организаторы спрячут несколько кладов со сладостями, сувенирами и другими сюрпризами.

В конце праздника семьи посадят дерево дружбы, которое станет символом добрых и счастливых семей. Зарегистрироваться можно в группе фестиваля, пишет "Мегатюмень".

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