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Тюменки завоевали награды на соревнованиях по Чир спорту в Москве

Спорт, 12:02 18 мая 2024

федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области | Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области

Право на присвоение разряда мастера спорта по черлидингу впервые получили представители Тюмени на всероссийских соревнованиях, проходивших в Москве.

Для девочек это была вторая победа на состязаниях такого уровня, сообщает федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области.

На площадку выходили две дебютные категории от Тюмени в групповых программах. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением, они завоевали серебряные медали чемпионата России.

федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области | Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области

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# чирлидинг

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