Тюменки завоевали награды на соревнованиях по Чир спорту в Москве
Спорт, 12:02 18 мая 2024
| Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области
Право на присвоение разряда мастера спорта по черлидингу впервые получили представители Тюмени на всероссийских соревнованиях, проходивших в Москве.
Для девочек это была вторая победа на состязаниях такого уровня, сообщает федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области.
На площадку выходили две дебютные категории от Тюмени в групповых программах. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением, они завоевали серебряные медали чемпионата России.
| Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области