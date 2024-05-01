Тюменки завоевали награды на соревнованиях по Чир спорту в Москве

| Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области | Фото: федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области

Право на присвоение разряда мастера спорта по черлидингу впервые получили представители Тюмени на всероссийских соревнованиях, проходивших в Москве.

Для девочек это была вторая победа на состязаниях такого уровня, сообщает федерация Чир спорта и Черлидинга Тюменской области.

На площадку выходили две дебютные категории от Тюмени в групповых программах. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением, они завоевали серебряные медали чемпионата России.