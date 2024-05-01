В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекрыли движение на участке ул. Одесской
Общество, 11:17 18 мая 2024
| Фото: ГИБДД по Тюменской области
Из-за ремонта теплосетей перекрыли участок ул. Одесской - от ул. Харьковской до ул. Дамбовской в Тюмени. Ограничение сквозного движения транспорта действует с 18 мая по 9 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Для объезда рекомендуют использовать улицы Харьковскую, Мельникайте, Дамбовскую.
Ведомство призывает водителей быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.