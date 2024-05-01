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В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекрыли движение на участке ул. Одесской

Общество, 11:17 18 мая 2024

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Из-за ремонта теплосетей перекрыли участок ул. Одесской - от ул. Харьковской до ул. Дамбовской в Тюмени. Ограничение сквозного движения транспорта действует с 18 мая по 9 июня, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Для объезда рекомендуют использовать улицы Харьковскую, Мельникайте, Дамбовскую.

Ведомство призывает водителей быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков.

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# ГИБДД Тюменской области , перекрытие улиц

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