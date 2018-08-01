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Учения авиации стран ОДКБ впервые состоятся под Екатеринбургом

Общество, 11:17 12 августа 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центрального военного округа (ЦВО).

"Авиационные учения пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные маневры будут проходить впервые. Россию будет представлять Центральный военный округ.

На учениях отработают организацию и систему управления воздушными перевозками в Центрально-Азиатском районе. Основным аэродромом для учений станет "Кольцово" в Екатеринбурге, будет задействована транспортная авиация четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и России

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# Екатеринбург , учения

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