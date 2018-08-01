Выставка о жизни сибирских татар открывается в Тюмени

Афиша Тюменского музейно-просветительского объединения Афиша Тюменского музейно-просветительского объединения

Выставка "Бейрем: реликвии и традиции", посвященная культуре сибирских татар, начнет работу в музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 14 августа, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Посетители увидят уникальные предметы, имеющие отношение к многовековой истории ислама и богатой культуре татарского народа. Одним из центральных экспонатов станет священная реликвия мусульман "Волос Пророка Мухаммада". Ее появление в Тюменской области связывают с именем купца и мецената Нигматуллы хаджи Кармышакова-Сейдукова.

Показ кумганов, шамаилей, народной одежды, ювелирных украшений, золотного шитья, вышитых полотенец, расписной утвари, рассказ об обрядах, являющихся частью многоконфессиональной культуры России, будет интересен и понятен людям разных национальностей.

Музейную выставку дополнит книжный раздел из фондовТюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева "Мир татарской культуры", отражающий особенности национальной истории, литературы, музыки, костюма, орнамента, кухни и пр. Книги будут находиться в открытом доступе для ознакомления всеми желающими.

Увидеть уникальные экспонаты можно в музейном комплекс им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) до 14 октября. Вход свободный.