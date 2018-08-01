Жители Бердюжского района хранят память о героях Великой Отечественной войны

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Новую мемориальную плиту с именами солдат Победы открыли на Центральном мемориале памятника воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в с. Бердюжье временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и дочь героя Советского Союза, уроженца Бердюжского района Григория Федотовича Алексеева Елена Хачатрян.

Торжественная церемония состоялась в день празднования 95-летнего юбилея Бердюжского района.

"Жители района защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковали победу в тылу, а в трудные послевоенные годы своим самоотверженным трудом поднимали народное хозяйство. Среди наших земляков - четыре Героя Советского Союза. Нам есть, кем гордиться, есть, о ком помнить", - сказал глава района Виктор Рейн.

Герой Советского Союза Григорий Федотович Алексеев родился 22 января 1918 года в селе Истошино в семье крестьянина. После окончания семилетки сразу начал работать учителем начальной школы в отдаленных деревнях. В 1939 года был призван в ряды Красной армии. Окончил Челябинскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров. С июня 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны.

Стрелок-радист 128-го бомбардировочного авиационного полка старшина Алексеев совершил 217 боевых вылетов на разведку и бомбардировку железнодорожных узлов, аэродромов, опорных пунктов и скоплений войск противника, сбил в воздушных боях 7 и уничтожил на земле 15 вражеских самолетов. 30 января 1943 года старшина Алексеев получил орден Красного Знамени и орден Отечественной войны II степени.

В октябре 1943 года экипаж, в составе которого был Алексеев, был подбит, летчик и штурман - серьезно ранены. При вынужденной посадке самолет взорвался, в живых остался только Григорий Алексеев, но и он пострадал так, что после длительного лечения в госпиталях в строй уже не вернулся. Позднее личный состав 128-го бомбардировочного авиационного Калининского Краснознаменного ордена Суворова полка потребовал направить на утверждение главнокомандующему Группой советских оккупационных войск в Германии маршалу Жукову наградной лист на Алексеева. 15 мая 1946 года он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны Григорий Федотович Алексеев работал в родном селе учителем, директором школы. Окончил в 1951 году Ишимский педагогический техникум. Воспитывал с женой Анной, которая ждала его всю войну, двух сыновей и двух дочерей. Умер 2 мая 1957 года в возрасте 39 лет. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.

Земляки свято хранят память о Григории Федотовиче Алексееве и других бердюжанах, защищавших Родину от фашистских захватчиков.

Евгений Бабенко