В Тюмени назвали лучшего отца

Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория» Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Восемь тюменцев стали победителями третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ. Всего на премию "Папа года" претендовали 50 участников.

Как сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория", торжественное награждение прошло в конкурсно-игровом формате: отцы и дети соревновались в музыкальных и танцевальных конкурсах, интеллектуальных викторинах. Поучаствовали в шоу мыльных пузырей и вспоминали, как посещали мастер-классы премии. А юная певица Екатерина Дерингер вместе со своим отцом исполнила кавер-версию эстрадной песни "Папа может".

"Мы решили провести премию для того, чтобы отцы вспомнили, как круто проводить время со своим ребенком и узнали, чем можно разнообразить досуг. Участники посещали различные тематические мастер-классы, где родители знакомились с интересами своего ребенка", — пояснила руководитель премии "Папа года" Дарья Ермакова.

Почетное звание "Папа года" и 1,5-дневное проживание и посещение аквапарка "ЛетоЛето" получил Сергей Бондаренко. Сергей, отец двоих детей и инженер по медицинскому оборудованию, вместе со своей дочкой Аней посетил все тематические мастер-классы, участвовал в онлайн-номинации "Мой папа самый медийный" и народном голосовании на папатут.рф.

"Не ожидал, что стану папой года, но, думаю, что вполне достоин награды. Это прекрасный проект, где мы с дочкой Аней столько всего узнали! Были на разных мастер-классах — отличный отдых после работы. Всем родителям могу пожелать терпения. И еще больше времени проводить с детьми — они слишком быстро взрослеют", — рассказал победитель премии "Папа года" Сергей Бондаренко.

Также тюменские отцы соревновались в семи офлайн-номинациях. Александр Соколов стал самым спортивным отцом, Сергей Станищук победил в "Мой папа самый творческий", Александр Карпенко признан отцом — мастером на все руки, Николай Конев одержал победу в номинации "Мой папа самый умный", а Илья Попов стал папой-кулинаром. Илья Петров признан самым активным отцом, а Александр Семенюта — музыкальный папа премии.

Алексей Бердников одержал победу в номинации "Мой папа самый медийный". А по итогам народного онлайн голосования на сайте папатут.рф народным отцом стал Александр Богданов.

Все победители получили памятные статуэтки, дипломы и сертификаты на отдых со своими семьями — спортивные тренировки, прикладные мастер-классы, посещение квестов, совместные фотосессии.

Напомним, что в течение полутора месяцев тюменские отцы вместе с детьми участвовали в 10 тематических мастер-классах по пяти направлениям: "Спорт", "Ремесло", "Творчество", "Интеллект" и "Кулинария", где выполняли задания и получали зачеты в зачетную книжку. Также участники могли заработать дополнительные баллы на практических и теоретических занятиях фестиваля #ПАПАТУТ. Медийные папы премии выполнили шесть заданий: рассказывали о семьях и историю знакомства со своей женой, креативно приглашали создавать картонный город, в видео рассказывали о том, как готовятся к #ПАПЕТУТ, размещали посты с подборкой совместных детских игр и рассказом о результатах участия в конкурсе. Всего медийные папы сняли 68 видеороликов, написали 90 текстов, разместили 177 фотографий. В онлайн-номинации участники собрали 4 тыс. 713 лайков. Все публикации можно посмотреть под #папамедийный в соцсетях.