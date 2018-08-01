Новая стратегия выведет озеленение Тюмени на новый уровень

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 16,5 млн деревьев, с учетом городских лесов, растут в Тюмени. Сделать областной центр более зеленым и вывести эту работу на новый уровень призвана комплексная стратегия развития озелененных территорий. Ее разработают к середине 2019 года, сообщил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

"Этот стратегический документ мы планируем создать вместе с жителями, экспертами, общественными и профессиональными сообществами. Речь не просто о схеме размещения новых озелененных территорий или отдельных деревьев, а о создании комплексного документа, дорожной карты того, как мы будем озеленять наш город", - уточнил он.

В частности, будут обозначены территории города, в которых необходима дополнительная высадка деревьев, определены их породы, требования к посадочным материалам. Будут сформированы предложения по внесению изменений в действующие документы, касающиеся развития города.

"Мы привыкли, что озеленение подчиняется генплану. Теперь мы меняем идеологию и ставим во главу угла развитие озеленения. Если по мнению профессионалов, жителей, экологов в каком-то районе озеленение необходимо, но не предусмотрено генеральным планом, то в генплан должны быть внесены изменения", - сообщил Павел Перевалов.

Предполагается более активное участие тюменцев в сохранении зеленых легких города. Запланирована синхронизация действующих информационных ресурсов и создание новых, с помощью которых жители смогут оперативно сообщать о состоянии деревьев и кустарников. Сейчас найти информацию о зеленых насаждениях все желающие могут в электронном реестре на официальном городском сайте.

Посадкой и уходом за растениями, в том числе тех, что появляются в рамках дорожного и капитального строительства, будут заниматься исключительно профессионалы. Для этого на базе "ЛесПаркХоза" создадут единый центр.

"Есть вопросы, касающиеся обрезки зеленых насаждений, их полива, ухода, лечения, пересадки. Мы считаем, что предстоящие изменения позволят вывести эту работу на совершенно новый уровень", - отметил заместитель главы администрации Тюмени.

Впрочем, сделать город красивее смогут не только профессионалы. Тюменцам предлагают участвовать в проекте "Посади дерево" и под руководством опытных наставников озеленить собственный двор. Засаживать территории предполагается крупноразмерными саженцами.

Павел Перевалов напомнил об ответственности за повреждение и гибель зеленых насаждений для жителей и организаций. При этом самым тяжелым последствием считается не размер административного штрафа, а сумма компенсации нанесенного ущерба.

"Тем, кто осознанно или бессознательно решил испортить насаждения в нашем городе, стоит задуматься, - сказал он. - Приведу пример: порча до степени прекращения роста одной березы для организации обойдется, кроме штрафа, в сумму примерно 350 тысяч рублей. А если дерево не одно, а десять? Есть у нас случаи, когда суммы достигали 70 миллионов рублей".

Татьяна Ковалева