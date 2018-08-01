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Тюменка похитила у своей знакомой шестьдесят тысяч рублей

Происшествия, 17:26 13 августа 2018

Женщину, подозреваемую в краже денег у своей знакомой, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В одной из квартир дома на ул. Ямской две женщины распивали алкоголь. В ходе разговора потерпевшая сообщила своей сестре о том, что у нее на банковской карте лежит 60 тыс. рублей. Фигурантка решила завладеть денежными средствами. Подозреваемая достала из чужой куртки банковскую карту и отправилась в ближайший банкомат. Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали 31-летнюю безработную жительницу Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

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# алкоголь , кража

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