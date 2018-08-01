Тюменские автоинспекторы задержали пьяного водителя, применив эвакуатор и патрульный автомобиль

Фото Госавтоинспекции Тюменской области Фото Госавтоинспекции Тюменской области

60 водителей в состоянии опьянения отстранили сотрудники ГИБДД от управления транспортом 11-12 августа. Четыре автомобилиста задержаны нетрезвыми повторно, они подлежат уголовной ответственности.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, утром 13 августа автомобиль "Шкода" не остановился по требованию наряда полка ДПС ГИБДД. Водитель "Шкоды" проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора.

На ул. Чаплина автоинспекторы остановили его принудительно, ограничив автомобилю движение эвакуатором и патрульным автомобилем.

Подъехав к препятствию, водитель не успел развернуться - его задержали.мужчина был пьян, кроме него в машине находились две пассажирки.

Выяснилось, что 45-летний тюменец в 2016 году уже был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление автомобилем под воздействием алкоголя.