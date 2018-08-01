В День области в Тюмени наградят лучших организаторов событий

фото: #ПАПАТУТ | Тюмень фото: #ПАПАТУТ | Тюмень

Торжественное награждение лидеров голосования на сайте япосещаю.рф состоится в мультицентре "Моя территория" 14 августа.

Сайт ярких молодежных событий япосещаю.рф запустился к 25-летию молодежной политики региона и празднованию Дня области. На онлайн-площадке жители делятся информацией о любимых конкурсах, фестивалях, мастер-классах и проектах и составляют рейтинг лучших мероприятий последних двух лет. До 13 августа тюменцы выбирают и отдают свой голос за несколько событий, но проголосовать за мероприятие можно только один раз.

"С одной стороны, информационная платформа япосещаю.рф — это возможность для жителей нашего региона не только познакомиться с молодежными событиями и проектами, но и поделиться своим мнением о реализованных инициативах. А с другой стороны, для молодежных организаций и сообществ это ресурсная площадка, где они могут искать единомышленников по своим направлениям деятельности, образовывать коллаборации и делать новые крутые проекты. Для того чтобы развивать молодежную среду региона, важно понимать, что интересно жителям, какие проекты для них важны", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Также 14 августа инициаторы самых важных для молодежи проектов запишут видеопоздравление для жителей Тюменской области. По итогу онлайн-голосования будет создан топ-100 событий — интернет-журнал, где все пользователи смогут узнать о проектах, познакомиться с ивентами молодежных сообществ и их организаторами.

Сейчас на сайте опубликовано 179 значимых идей в молодежной среде. В пятерке лидеров голосования: "База героев" (382 голоса), "Дебют первокурсника" (322 голоса) "Премьер-лига" (277 голосов), "Турнир команда ДН" (236 голосов) и фестиваль КВН "Корабль юмора" (225 голосов). Также можно отдать свой голос за КИТ-пикник, международный фестиваль кино "Кинза", городской фестиваль среди команд чирлидеров "СНЕЕRёмуха-2018", "Гонку героев", "Театральную революцию", открытые лекции #КонцептХаб, СУП и многие другие.